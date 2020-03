Kraftige reaksjonar på endringar i domstolssystemet

innenriks

– Utgangspunktet vårt er at vi treng domstolane tilgjengeleg for alle som treng det, slik at dei kan få prøvd sakene sine innan rimeleg tid, og slik at domstolane kan gjere rette avgjerder same kvar ein bur i landet vårt, sa justisminister Monica Mæland (H) på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Justisdepartementet kjem i staden med eit alternativt forslag. Forslaget går ut på ein struktur der alle rettsstadene blir haldne oppe, og i praksis blir styrkte, medan rettskretsane, altså det geografiske dekningsområdet til domstolane, blir slått saman.

Mæland trekkjer fram Sogn og Fjordane-modellen og refererer til at Sogn og Fjordane tingrett vart etablert då Sogn tingrett og Fjordane tingrett slo seg saman 1. juli 2017.

Rettsstadene til dei to tingrettane vart haldne oppe etter samanslåinga. Tingretten har bemanna rettsstader i Førde og Sogndal, og ein umanna på Nordfjordeid.

– Skuffa

Forslaget frå regjeringa inneber eit kutt frå 60 til 22 rettskretsar, og nærare to av tre sorenskrivarar kan bli fjerna. Det skuffar Lokalsamfunnsforeningen, som reagerer sterkt på forslaget, skriv Nationen.

– Det kjem til å forsterke den sentraliseringa som vi ser innanfor veldig mange institusjonar no, seier styreleiar Ole Gustav Narud i lokalsamfunnsforeininga.

Også Senterpartiet reagerer kraftig på regjeringsforslaget.

– Eg er sjokkert over at dei går så langt, eg trudde ikkje dei ville gå for ei så stor sentralisering att. Det er eit stort tap at regjeringa støttar forslaget frå Domstolskommisjonen, seier Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som sit i justiskomiteen på Stortinget.

Ville kutte 38 tingrettar

Den regjeringsoppnemnde domstolkommisjonen foreslo i haust å redusere talet på tingrettar frå 60 til 22 ved å gjennomføre ei rekkje samanslåingar.

Kommisjonen meiner at det bør gjerast ei kraftig sentralisering av domstolane i alle fylka. Ei rekkje små tingrettar vart derfor foreslått slått saman med andre og i hovudsak samla i større byar.

