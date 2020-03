innenriks

Eitt av prosjekta som blir vurderte, er den moglege realiseringa av eit nytt karbonfangstanlegg i tilknyting avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Olje- og energidepartementet har vedtatt å gå vidare med forprosjekt til to fullskala anlegg for fangst av CO2. Kva det blir, er det venta at dei vil leggje fram på hausten.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er eitt av anlegga som er med i diskusjonen.

