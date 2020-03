Ny rapport: Store manglar i beredskapen i distrikta

innenriks

I notatet som blir offentleggjort måndag, blir det teikna eit bilete av eit Distrikts-Noreg med store manglar i beredskapen, trass i all merksemda mot dette det siste tiåret.

Offentleggjeringa skjer midt i den pågåande koronakrisa, som stiller den kommunale beredskapen overfor ekstra utfordringar.

– Sveltefôring

Agenda-rådgivar Axel Fjeldavli, som står bak rapporten, omtalar manglane i den desentraliserte beredskapen som «graverande».

– Nedprioritering av kommunal beredskap kjem på toppen av sentralisering av politiet og sveltefôring av sivilforsvaret, seier Fjeldavli til NTB.

I fjor haust påpeika Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) at sivilforsvaret har eit kritisk behov for meir trening og nytt utstyr og anslo det årlege investeringsbehovet til 22–25 milliardar kroner. Dei siste åra har løyvingane vore på litt over det halve.

Konklusjonen i notatet er at mange kommunar ikkje er tilstrekkeleg rigga når det gjeld beredskap.

Kjenner ikkje planane

I arbeidet med rapporten har Fjeldavli mellom anna intervjua eit 40-tals personar og gjennomført ei spørjeundersøking blant kommunepolitikarane i landet.

Der seier nesten éin av to, 43 prosent, at dei i liten eller svært lita grad kjenner til innhaldet i beredskapsplanane til kommunen. Samtidig seier 30 prosent at det har vore alvorlege kriser som tørke, ras og valdshendingar i kommunane deira dei siste to åra.

– Tala viser klart at det er for lågt beredskapsmedvit blant mange politikarar, seier Fjeldavli, som er både overraska og uroa over funna.

– Eg er overraska over kor skjør og tynnsliten den lokale beredskapen er. Brannvesen, det frivillige og kommunar løyser mange beredskapsoppgåver med knappe ressursar. Men eg er bekymra for kva som vil skje i møte med ei krise i stor skala, sjølv om vi har fått mange vekkjarane dei siste åra, både i form av terror, meir ekstremvêr og fare for pandemi, seier han.

Fire hovudutfordringar

I notatet blir det peika på særleg fire utfordringar for beredskapen i Noreg:

* Den desentraliserte beredskapen er ikkje høgt nok prioritert. Det er alvorlege manglar i kapasiteten til Sivilforsvaret, det er ikkje prioritert beredskapsmidlar i og til kommunane, og førebyggingsarbeidet til politiet lokalt har vorte dårlegare

* Dårleg samarbeid mellom offentlege etatar. Utfordringar med samvirke var ein sentral del av rapporten frå 22. juli-kommisjonen.

– Desse utfordringane har ikkje vorte løyste. Det er framleis slik at silotenking gjer beredskapsressursane ringare, seier Agenda-rådgivaren.

* Samfunnstryggleiksfeltet er prega av detaljerte rapporteringskrav og kontrollsystem. Denne tilnærminga til styring står i vegen for det som er vanskelegare å måle, til dømes å byggje gode samarbeidsrelasjonar mellom ulike etatar.

* Oppgåver som blir sette ut til private, gir meir komplekse styringskjeder som kan auke sårbarheita. Anbodsprosessar gjer dessutan at samarbeid blir splitta opp og at beredskapen i overgang mellom ulike tilbydarar blir dårlegare.

