innenriks

Oslo kommune opplyser på sin Facebook-side at dei har vorte gjort merksame på at personar som gir seg ut for å vere helsepersonell frå kommunen, har bede om å få kome inn hos privatpersonar for å teste for koronasmitte

– Desse er ikkje frå kommunen og bør ikkje sleppast inn. Oslo kommune gjer ikkje tilfeldige besøk i samband med koronaviruset. Det vil ikkje bli gjort heimebesøk for test av koronasmitte utan at det er gjort ein avtale, heiter det i meldinga.

