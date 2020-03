Pasientombod om koronasmitte: – Alvorleg for pasientane og helsetilbodet

innenriks

Pasientombodet i Oslo og Akershus meiner det er uheldig at tilsette blir borte frå arbeidsplassen over lengre tid. Til no har fem tilsette ved augneavdelinga fått påvist smitte og er dermed sette i karantene.

– Dette viser heilt tydeleg kor store konsekvensar det får når smitteregima ikkje blir varetatt på ein tilstrekkeleg måte, seier ho til VG.

Den første tilsette som fekk påvist smitte, skal sjølv ha tatt kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt etter å ha fått symptom natt til tysdag førre veke. Han fekk melding om at det ikkje var nødvendig med test av smitte og gjekk derfor på jobb.

Medisinsk direktør Hilde Myhren ved Ullevål sjukehus seier til avisa at dei ikkje oppfattar at det har vore svikt i rutinane.

– Vi er samde i at dette viste seg å vere ei uheldig avgjerd. Sjukehuset arbeider vidare med å følgje rutinane, men oppfattar ikkje at det var svikt i sjølve regimet, seier Myhren.

