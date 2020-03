Solberg vil hjelpe Idlib-flyktningar der dei er

innenriks

– Det aller viktigaste vi gjer, er å hjelpe i nærområda. Vi har eit behov for at krigen i Syria no sluttar, ikkje minst for syrarane sjølv, seier Solberg til NRK.

Den siste tida har situasjonen i Idlib forverra seg, etter at opptrappinga av krigshandlingane i Idlib i Syria. Det har ført til at ein million menneske er drivne på flukt, og mange av dei søkjer seg no til grensa mellom Syria og Tyrkia.

Solberg vil likevel ikkje love at Noreg skal ta imot menneske som no flyktar frå kampane i Idlib.

– Situasjonen i Idlib er alvorleg, krevjande og vanskeleg, og der skal vi framleis sjå på korleis vi kan bidra til å hjelpe dei som flyttar på seg. Men det å reise til eit heilt anna land, og til dømes skulle kome til Noreg som flyktning og bli integrert her, det er ikkje svaret på denne typen krigsliknande situasjonar, seier Solberg, og held fram:

– Svaret er politisk, og det er der vi må finne løysingar. Så må vi byrje på gjenoppbygginga av Syria så folk kan reise tilbake og vere med på det, seier ho.

(©NPK)