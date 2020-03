1 million TV-sjåarar mistar kanalar etter forhandlingsbrot om ny distribusjonsavtale

innenriks

Telia-eigde Get leverer kanalar frå Discovery til éin million nordmenn, og partane har den siste tida forhandla om ein ny avtale.

Forhandlingane hadde opphavleg frist til midnatt tysdag kveld, men han vart deretter forlengd til klokka 8 tysdag morgon. Like før fristen gjekk ut, kunngjorde Telia at forhandlingane er brotne.

Discovery meiner at Telia-eigde Get krev å betale mindre for innhaldet enn resten av marknaden. Telia har på si side peika på at stadig færre ser på amerikanske Discoverys kanalar og meinte dette måtte speglast i ein ny avtale.

TVNorge blir borte

Discovery-kanalane som no blir borte for Get-kundane, er mellom anna TVNorge, MAX, Fem, Vox og Eurosport-kanalane.

TV-programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» er blant programma som blir ramma av forhandlingsbrotet. Deltakarane nærmar seg no målet, og det spissar seg til i kjendiskonkurransen.

Andre TV-program som Get-kundane no mistar, er «Neste sommer», «Aldri voksen» og «Helt perfekt».

Discovery sit i tillegg på rettane til norske Eliteserien og skal òg vise sommar-OL i Tokyo juli og august.

– Avgrensa valmoglegheita til kunden

Telia Noreg beklagar til kundane sine og seier at dette ikkje var ei løysing dei ønskte.

– Vi har jobba hardt med å la sjåarane våre ha tilgang kanalane dei er vande med medan vi forhandlar, men dessverre har ikkje Discovery ønskt dette, seier leiar Pål Rune Kaalen for privatmarknaden i Telia Noreg.

Kaalen meiner at Discovery prøver å splitte opp innhaldet sitt slik at sjåarane må abonnere på fleire betalingstenester for å sjå dei same programma dei er vande til. Dette vil avgrense valmoglegheitene til Get-kundane, meiner Kaalen.

– Døra vår står framleis open, og vi set oss ned når som helst for å forhandle vidare, seier han.

– Ville betale mindre

Discovery, som nyleg landa langsiktige distribusjonsavtalar med Telenor, Canal Digital og Viasat, meiner at Get ville betale mindre for Discoverys innhald enn resten av marknaden.

– Heldigvis tyder utviklinga i TV-marknaden at det finst fleire alternativ, både for oss og TV-sjåarane. Vi vel derfor heller å tilby alt innhaldet vårt til sjåarane direkte via vår strøymeteneste Dplay og via dei andre norske distributørane framover, seier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery.

Skoland legg til at Discovery òg er opne for å bli samde om ein ny avtale.

– Men det må skje på balanserte premissar, seier han.

