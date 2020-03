Fjellanlegg bygt for atomangrep kan bli isolat for koronasmitta

innenriks

– Det er helsevesenet som må vurdere om dei vil isolere folk med koronasmitte her. Men om dei ønskjer det, har vi moglegheit til å leggje til rette for over tusen sengeplassar på få dagar, seier sivilforsvarsinspektør Erik Klomsten til NRK.

Adresseavisen omtala saka først.

Fjellanlegget i Kastberga i Trondheim vart i 1975 bygd som eit kommandoanlegg for Sivilforsvaret og Fylkesmannen. Det er 2.300 kvadratmeter stort og er laga for å mellom anna halde smittefare ute.

– Så langt har det ikkje vore diskutert å bruke fjellanlegget til korona-smitta. Men viss stoda endrar seg, så kan det sjølvsagt vere noko vi kan vurdere, seier Tore Brønstad ved Fylkesmannens beredskapsseksjon.

Trondheim kommune ser ikkje bort frå at smitta kan plasserast i fjellhallen, men opplyser at det ikkje er aktuelt slik stoda er i dag.

– Forhåpentlegvis kjem vi aldri til ein situasjon der vi må isolere eit så stort tal menneske. Men Trondheim kommune er veldig klar over at det finst ein ressurs i Kastberga, seier kommunikasjonssjef Harry Tiller.

Viss kommunen blir nøydd til å isolere menneske, vil dei i første omgang bruke St. Olavs hospital eller heimekarantene.

