Frp fremjar ti forslag i Stortinget – vil unngå ny asyl- og flyktningstraum

innenriks

– Vi ser dramatiske bilete frå Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har opna grensene sine. Vi må vere klare. Vi har 2015 friskt i minne og må vere klare til å handtere ein ny situasjon, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug til TV 2.

Frp vil mellom anna at Utlendingsdirektoratet skal instruerast til å ikkje realitetsbehandle asylsøknader for personar som har opphalde seg i Tyrkia eller i eit anna land der dei ikkje var forfølgde. Av dei ti forslaga har Frp og Høgre tidlegare foreslått ni av dei saman.

Høgres innvandringspolitiske talsmann, Ove Trellevik, seier at partiet er ope for å gå inn for Frps forslag.

– Forslaget er relevant for dagens situasjon. Flyktningane kjem frå eit trygt land, Tyrkia, og av den grunn burde asylsøknaden verte behandla der, seier Trellevik til NRK.

SV meiner at forslaga vil føre til at folk som er på flukt, vil bli fråtatt rettane sine.

– Viss det kjem nokon frå Tyrkia, så har mange tidlegare fått innvilga asylsøknaden fordi dei har hatt grunn til vern. Flyktningane må få behandla asylsøknaden sin, det har dei krav på, og det er heilt nødvendig, seier innvandringspolitisk talsperson Karin Andersen i SV.

