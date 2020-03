Høie etter koronamøte: – Meir positiv no

innenriks

Helseministeren møtte ei rekke representantar for norsk næringsliv tysdag for å diskutere den globale mangelen på helseutstyr for å takle virusepidemien.

– Eg er meir positiv etter møtet til at det går an å finne gode løysingar, seier Høie til NTB.

Han understrekar at Noreg ikkje manglar utstyr i dag, men kan komme til å mangle det.

Må importere kritisk utstyr

Dei inviterte deltakarane, som i stor grad var bransjeorganisasjonar, vart i forkant spurde om dei hadde bedrifter anten med utstyr på lager, eller som kunne produsere utstyr sjølve og om dei hadde bedrifter med nye gode løysingar.

– Eg opplever at vi har fått positive svar på alle tre spørsmåla, og vi skal no jobbe saman vidare for å løyse denne situasjonen så godt som mogleg, seier Høie.

I dag er belagar Noreg seg i stor grad på å importere kritisk helseutstyr som munnbind, testutstyr og anna smittevernutstyr frå andre land, og særleg frå Kina. Høie meiner ikkje situasjonen viser at Noreg bør produsere slik utstyr sjølv som ein del av den nasjonale beredskapen.

Legge om produksjon

– Det er vanskeleg å sjå for seg at kvart enkelt land skal ha produksjonskapasitet for denne typen utstyr. Det vi heile tida ser på, er kva slags behov det er for lagerkapasitet og beredskap. Og så må vi sjå på korleis vi kan legge om produksjonen når ein slik situasjon oppstår, seier Høie.

Blant deltakarane under møtet var representantar frå NHO, Virke, Melanor, Roche og Norway Health Tech.

