innenriks

Ifølgje Fædrelandsvennen tok Grøvan den endelege avgjerda for nokre dagar sidan, i forkant av at valkomiteen blir sett under fylkesårsmøtet til helga.

– Det var eit krevjande val å ta. Men konklusjonen min er at eg ikkje stiller til attval, seier han.

Hans Fredrik Grøvan har sete på Stortinget for Vest-Agder valkrins sidan 2013. Mellom 1995 og 2007 var han ordførar i Lyngdal.

