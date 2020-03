Nordea set ned fastrentene

innenriks

– Det har vore ein tydeleg nedgang i marknaden for lange renter den siste perioden, knytt til uvisse rundt koronaviruset. Vi her derfor valt å setje ned alle fastrentesatsane våre, seier John Sætre, leiar for personmarknaden.

Fastrentesatsane blir reduserte med 0,15 prosentpoeng. Beste fastrente for kundane i kundegruppa UNG eller Premium blir etter kuttet 2,70 prosent med tre og fem års binding og 2,80 prosent med ti års binding.

Det er rundt 5 prosent, eller 1 av 20 kundar, som vel fastrente i dag.

(©NPK)