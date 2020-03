Nordmenn drikk meir i siste månadene av året

innenriks

Totalt vart det omsette 7.313.000 liter rein alkohol i fjerde kvartal i fjor, ein auke på 2,6 prosent. Talet svarer til 1,66 liter rein alkohol per innbyggjar, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I snitt drakk nordmenn 1,2 alkoholeiningar per dag i desse månadene. Ei eining alkohol svarar til ei flaske pils, eit glas vin eller svært lite glas med brennevin.

Den største prosentvise auken stod rusbrus for, med ein vekst på 7,9 prosent, medan øl berre auka med 0,9 prosent. Rusbrus står likevel for ein liten del av det totale inntaket, berre 182.000 liter rein alkohol. Øl og vin står for høvesvis 2.871.000 og 2.847.000 liter.

For 2019 i sin heilskap var det ein liten auke på 1,26 prosent samanlikna med året før. Nordmenn drakk i snitt 1,1 eining per dag i 2019.

Auken av alkoholomsetnaden var størst i fjerde kvartal. Auken var 1,3 prosent i tredje kvartal, 1 prosent i andre, medan det var ein liten nedgang i første kvartal. I fjerde kvartal var han altså på 2,6 prosent.

NTB har tidlegare skrive at julesalet, som varer frå 1. til 23. desember, hos Vinmonopolet auka med 1,9 prosent frå 2018 til i fjor.

(©NPK)