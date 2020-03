Politiet opprettar sak etter Martin Linge-hending

innenriks

– Vi opprettar sak, og har ein løpande dialog med Petroleumstilsynet. Ut over dette er det ikkje tatt ei vidare avgjerd i saka, opplyser Åslaug Høgemark, som leier Nordsjø- og miljøseksjonen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Laurdag formiddag 29. februar losna gangbrua mellom Martin Linge og bustadinnretninga Floatel Endurance. I alt 764 personar var på feltet då sambandet vart brote.

To helikopter var i sving og flaug i alt 243 personar frå Martin Linge over til flotellet. Utpå ettermiddagen melde Equinor at situasjonen var under kontroll.

Pressekontakt Lise Andreassen Hagir i Equinor seier at gangbrua sidan søndag morgon har fungert som normalt, og legg til at det er oppretta interngransking saman med flotelleigar Floatel International.

– Det var dårleg vêr i området laurdag 29. februar, og vi observerte at det var meir dårleg vêr på veg. Vi planla derfor å kople brua frå flotellet, etter rutinane. Før vi kom så langt kom det ei rørsle som gjorde at gangbrua sjølv kopla seg frå. Det er ein tryggingsfunksjon, noko ho skal gjere ved større rørsler, seier pressekontakten.

Martin Linge-feltet ligg nær grensa til britisk sektor i den nordlege delen av Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg.

