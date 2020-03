Riksrevisjonen undersøkjer dokument frå Terje Rød-Larsens tankesmie

innenriks

– Vi har bede Utanriksdepartementet om desse dokumenta på grunn av ei rekkje kritiske artiklar om forhold rundt International Peace Institute (IPI), seier ekspedisjonssjef Åse Kristin Berglihn Hemsen i Riksrevisjonen til Dagens Næringsliv.

IPI har til saman tatt imot 130 millionar kroner i stønad frå norske styresmakter over fleire år.

DN har dei siste månadene skrive fleire artiklar om IPI, som blir leidd av toppdiplomaten Terje Rød-Larsen. Her kjem det mellom anna fram at tankesmia har fått støtte frå den no avlidne sexforbrytaren Jeffrey Epstein, og at ein venn av Rød-Larsen i Utanriksdepartementet var med på å styre norsk stønad til tankesmia.

Hemsen i Riksrevisjonen vil ikkje seie noko om kva dei undersøkjer eller kva som skal skje vidare.

(©NPK)