To koronatilfelle påviste i Drammen

Dei to kom nyleg heim frå reise i Nord-Italia og er no i heimekarantene.

– Vi har no løpande kontakt med dei smitta og nærkontaktane deira. Dei smitta har tatt meldinga med fatning og bidreg i stor grad til å finne fram til viktig informasjon i smittesporingsarbeidet, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Dei to smittetilfella er dei første stadfesta tilfella av viruset i Drammen.

– Dette er eit virus som spreier seg veldig lett. Derfor er det ikkje overraskande at vi no har fått påvist viruset også her. Men nettopp fordi vi har rekna med at det òg ville kome hit, har vi vore godt førebudde på den situasjonen som no har oppstått og følgt dei nasjonale føringane, seier Sagberg.

Måndag kveld opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at totalt 25 personar i Noreg har testa positivt på koronaviruset. Det er uklart om dei to tilfella i Drammen er blant dei 25.

