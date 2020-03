Tysk cruiseskip ventar på smitteprøvesvar i Haugesund

innenriks

Det melder NRK natt til tysdag. Cruiseskipet har rundt 1.200 passasjerar om bord, og skulle lagt frå kai i Haugesund klokka 17 måndag.

– Vi fekk melding frå agenten på skipet om at det var to personar som kanskje hadde koronavirusjukdom, og at dei ønskte å få testa desse, seier smittevernlege i Haugesund kommune Teis Qvale.

Qvale seier prøvane er sende med ekspresspost til Haukeland sjukehus i Bergen for analyse.

Dei to tyske passasjerane skal ha hatt kontakt med ein tredje tysk person for ei veke sidan, og vedkommande har i ettertid fått påvist koronasmitte.

Reiarlaget Aida cruises har bedt om å få bli ved kai i Haugesund til prøvesvara er klare, og svara er venta tidleg tysdag ettermiddag. I mellomtida er dei aktuelle passasjerane sette i karantene på lugaren sin.

(©NPK)