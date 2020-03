Visesongaren Alf Cranner er død, 83 år gammal

innenriks

Det opplyser Kragerø & Drangedal begravelsesbyrå på vegner av pårørande i ei pressemelding til NTB tysdag ettermiddag.

Alf Cranner var visediktar og songar. Han vart rekna som ei av dei viktigaste drivkreftene bak den norske visebølgja i 1960- og 1970-åra og fekk med det innverknad på utviklinga av norsk visekunst.

Folkekjære songar

Cranner er kjent for fleire populære visetolkingar og visemelodiar, mellom anna til «Å, den som var en løvetann» med tekst av Alf Prøysen, «Bare skrap» og «Den skamløse gamle damen» med tekst av Klaus Hagerup og «Sjømannsvise» med tekst av Harald Sverdrup.

Mest kjent er han kanskje for «Din tanke er fri», ei sveitsisk-tysk folkevise som han sette om til norsk. Songen som hyllar tanke- og ytingsfridom, har seinare vorte ein signatursong for sekulær humanisme her til lands.

– Trist å få nyheita om Alf Cranners bortgang. Takk for alt du gav til norsk visemusikk, og for at du dedikerte livet ditt til kunsten og kulturen, skriv kulturminister Abid Q. Raja (V) på Twitter.

Comeback

Cranner var aktiv som artist til det siste og gav ut det siste albumet sitt «Presang» i fjor. Det vart laga i samarbeid med Knut Reiersrud.

Då fann Cranner eit ukjent Inger Hagerup-dikt som vart til songen «Hun skrev sitt liv».

I samband med comebacket omtala Reiersrud røysta til visesongaren som «den varmeste stemmen vi har».

Ein av Cranners siste konsertar var på Osafestivalen på Voss i oktober. Han hadde fleire konsertar planlagt denne våren, men dei vart nyleg avlyste.

Heiderspris

I 2018 vart han tildelt Anders Jahres heiderspris.

– Med heidersprisen til Alf Cranner ønskjer stiftinga å framheve den rike, norske tradisjonen av visekunst og songpoesi som har utvikla seg frå 1960-åra og fram til i dag. Cranner var ein nyskapande og raus inspirator av nye retningar i denne bølgja. Det blir understreka av dei mange originale representantane for norsk visekunst som kom etter han. I det 82. året sitt er han framleis i full aktivitet med konsertar og komande plateinnspeling, heitte det frå Anders Jahres Humanitære Stiftelse i samband med tildelinga.