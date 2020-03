Frithjof Jacobsen blir politisk redaktør i Dagens Næringsliv

innenriks

– Eg er stolt og glad over å ha fått denne jobben i ein av Noregs aller beste redaksjonar, seier Jacobsen i ei pressemelding.

Medier24 avslørte i fjor at Jacobsen gjekk på dagen frå kommentatorjobben i VG, etter at det vart klart at han hadde innleidd eit forhold til Arbeidarpartiets Jette Christensen.

Førre veke opplyste Christensen at ho ikkje ønskjer attval til Stortinget etter to periodar.

Jacobsen var kommentator i VG frå 2007 til 2019, og frå 2011 var han òg avdelingsleiar for kommentaravdelinga i avisa. Tidlegare har han jobba som vaktsjef, programleiar og reporter i NRK.

Alstadheim gjekk til jobben som politisk redaktør i Aftenposten i byrjinga av januar.

