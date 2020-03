Kongen om «The Crown»: Håpar ikkje dei lagar noko liknande i Noreg

innenriks

– Vi har sett nokre episodar, seier kongen, som onsdag møtte norsk presse i Petra i Jordan.

Kongen, som sjølv slektar til det britiske kongehuset, kan fortelje at inntrykket av serien er bra. Men på spørsmål om vi burde hatt ein tilsvarande serie om den norske kongefamilien, er svaret klart:

– Håpar ikkje det, seier kongen og ler.

Seriesuksessen «The Crown» vart lansert i 2016 og har sidan gått i tre sesongar. Han handlar om livet til dronning Elisabeth II av Storbritannia og regjeringstida hennar i Storbritannia.

Sjølv om kongen gir uttrykk for at han ikkje ønskjer å bli ein TV-seriekarakter, har Nordisk Film tidlegare opplyst til NRK at dei planlegg ein serie om besteforeldra til kongen, kong Haakon og dronning Maud.

(©NPK)