Mæland: – Gjenbusetjing av flyktningar ikkje tema

Krisa på grensa mellom Tyrkia og Hellas og frykta for ei ny migrasjonsbølgje i Europa vart tema i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Mæland vart pressa av Framstegspartiet på om Noreg har planar om å ta imot nokon av migrantane.

– Vil ein vurdere å ta ein del av desse personane på ein kvote? spurde Frp-nestleiar Sylvi Listhaug.

Reiser til Brussel

Mæland viste til at ho onsdag reiser til Brussel for å drøfte situasjonen med EU, men at gjenbusetjing av migrantar ikkje står på dagsordenen for møtet.

– Vi har ikkje fått nokon førespurnad om dette frå Hellas. Viss vi får ein førespurnad, skal vi vurdere han. Sist vi fekk ein førespurnad, sa vi nei, understreka ho.

Mæland viste til at møtet i Brussel hovudsakleg handlar om korleis allierte land kan hjelpe Hellas med å kontrollere yttergrensa si, og korleis ein kan hjelpe landet med å behandle asylsøkjarar.

– Betre førebudd

Justisministeren understreka at Noreg er langt betre førebudd på ei eventuell migrasjonsbølgje enn i 2015, då 30.000 asylsøkarar kom til Noreg.

– I 2015 var vi heilt uførebudde. Vi hadde ikkje eit godt nok regelverk og eit godt nok mottakssystem. Men vi har gjort nødvendige innstrammingar, sa Mæland og viste til at både ytre og indre grensekontroll er styrkt.

Ho trekte òg fram den såkalla «Russlands-instruksen,» som inneber at Noreg kan nekte å realitetsbehandle asylsøknader frå utlendingar som har opphalde seg i trygge tredjeland. Frp meiner Noreg bør avvise asylsøkjarar som har opphalde seg i Tyrkia på denne bakgrunnen.

– Det er eitt spørsmål som heng att, nemleg ein beredskapsheimel knytt til sekundærflyktningar. Det er i prosess, den skal vi få på plass, sa Mæland.

Ny migrasjonsbølgje

Justisministeren slo fast at det no blir jobba på spreng for å unngå ein ny migrasjonsstraum gjennom Europa.

– Vi ønskjer ikkje migrantar til Noreg. Løysinga er ikkje migrantar til Noreg, sa ho.

– Dette er migrantar. Det er ikkje flyktningar frå Idlib vi no ser på grensa til Hellas, sa Mæland.

Sist veke kunngjorde Tyrkia at landet har opna si side av grensa for migrantar og flyktningar som vil til EU. Det har ført til at tusenvis av migrantar har prøvd å ta seg inn i EU-landet Hellas.

Greske styresmakter opplyste tysdag at Hellas sidan laurdag har hindra over 26.000 menneske i å ta seg inn i landet.

Frp vil stramme inn

Frp la tysdag fram ein pakke med forslag til innstrammingar. Partiet foreslår mellom anna at det berre skal givast mellombels opphaldsløyve for einslege, mindreårige asylsøkjarar. Frp vil òg stramme inn regelverket for familiegjenforeining.

Mæland vart utfordra på om Høgre vil støtte Frp-forslaga. Det ville ho ikkje garantere.

– Frp har kome med ei rekkje forslag. Dei skal vi gå gjennom, sa ho.

Både Raudt og SV tok i Stortinget opp den humanitære krisa som speler ut seg i Hellas.

– Noreg kan hjelpe nokre av barna. Eg reagerer veldig sterkt på at regjeringa ikkje vil gjere det dei kan gjere, nemleg å evakuere nokre av barna, sa SVs Karin Andersen.

Mæland viste til at regjeringa gjer veldig mykje og mellom anna har gitt 10 milliardar over fire år til å avhjelpe Syria-krisa.

