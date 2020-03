Mange har liten tillit til klima- og kjønnsforsking

innenriks

I alt svarar 13 prosent av dei spurde at dei har liten eller svært liten tillit til klimaforsking. For forsking på kjønn og likestilling er talet 10 prosent, skriv Dagbladet.

Det er i den siste befolkningsundersøkinga frå Forskingsrådet at Kantar har kartlagt tilliten nordmenn har til ulike former for forsking.

Trass i bekymringa møter forskingsminister Henrik Asheim (H) skeptikarane med forståing.

– Vi må ikkje kalle alle som er skeptiske til forskinga, for idiotar og ikkje bry oss om dei. Dei er bekymra for mange av klimatiltaka som blir foreslått, og er i tvil om grunnlaget for ein så radikal politikk er god nok, seier den nyslåtte forskingsministeren.

(©NPK)