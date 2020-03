innenriks

– Vi må sjå 2-talet, seier NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Han viser til at teknisk berekningsutval (TBU) har spådd ein lønnsvekst på 2,9 prosent for Noregs handelspartnarar i år.

NHO går no inn i lønnsoppgjeret med eit krav om at ramma i Noreg må liggje under dette nivået.

