Opposisjonen: Nyttige avklaringar om trygdeskandalen

Opposisjonen på Stortinget har bite seg merke i at utvalet støttar dei juridiske vurderingane som vart gjorde i Nav og departementet i fjor haust, på bakgrunn av råd frå mellom andre regjeringsadvokaten.

– Når eit samrøystes utval er samd om at rettsbruken har vore feil, er det ei nyttig avklaring, seier Arbeidarpartiets Eva Kristin Hansen.

Ho er saksordførar for undersøkingane til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i saka og ikkje overraska over at skandalen strekkjer seg lenger tilbake enn 2012.

– Eg har tatt det for gitt at ein måtte gå tilbake i tid, seier Hansen til NTB.

Også SVs Freddy André Øvstegård meiner delrapporten gir veldig viktige avklaringar for jobben vidare med opprydding og rettferd for offera.

– Utvalet er tydeleg på at det har vore ein feil rettsbruk som har ført til at folk har vorte uskuldig dømde. Dette vil rydde vekk uvisse som er skapt dei siste vekene.

Han omtalar meldinga om at også perioden før 2012 må undersøkjast, som alvorleg.

– Det tyder at trygdeskandalen er endå større og har ramma endå fleire, slik som SV har frykta, seier han til NTB.

Innstillinga frå kontrollkomiteen i saka, som formelt er behandlinga av tidlegare statsråd Anniken Hauglies (H) forklaring før jul, blir debattert i Stortinget torsdag. Saka omfattar berre perioden frå 2012 og fram til i dag.

