– Den norske reklamelovgivinga er allereie ganske streng, og det er forbode å reklamere for ting som tobakk, alkohol og produkt som rettar seg mot barn. Vi ønskjer òg å forby all reklame for fossil energi, fossilbilar, flyreiser og cruise, seier Sigrid Z. Heiberg til Dagsavisen.

Heiberg (31) vart vald til ny leiar i Oslo MDG på årsmøtet i partiet i helga.

