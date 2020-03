Rapport: Utstyr og arrangementskostnader driv opp prislappen i barneidretten

innenriks

Det kjem fram i ein rapport frå Oslo Economics, som har kartlagt kostnadsnivået i 13 ulike idrettar.

I rapporten heiter det at det særleg er snø- og isidrettane som skil seg ut med høgare gjennomsnittskostnader når det gjeld utstyr og klede.

Kostnader til treningssamlingar utgjer òg ein relativt stor del av totalkostnaden innanfor enkelte idrettar, ifølgje rapporten, særleg i alpint og hockey, som er dei dyraste idrettane. Utøvaren kan oftast velje om han eller ho vil vere med på samlingane, men mange utøvarar opplever dei som viktige.

Kjøll: Urovekkjande utvikling

Idrettspresident Berit Kjøll understrekar at rapporten viser at mange idrettslag har eit tilbod til ein relativt låg kostnad og som mange kan vere med på, men at han òg avdekkjer at fleire idrettar har tilpassa seg eit unødig høgt ambisjonsnivå når det gjeld utstyr.

– Det er urovekkjande, og denne utviklinga må snuast. Her må både særforbund, idrettslag og foreldre ta eit felles ansvar for å justere ambisjonsnivået for å få ned kostnadene, seier Kjøll i ei pressemelding.

– Idretten skal vere inkluderande

Også kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) meiner det er viktig å gjere idretten tilgjengeleg for alle.

– Det er alvorleg når barn og unge ikkje kan delta i organisert idrett fordi det kostar for mykje. Idretten skal vere inkluderande, og alle skal kunne ha eit idrettstilbod. Ein god idrettspolitikk må bygge på kunnskap. Denne rapporten gir oss den kunnskapen som vi kan jobbe vidare med, seier han.

(©NPK)