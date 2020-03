Regjeringa og Frp hestehandla fram ny lov for trus- og livssynssamfunn

innenriks

Eitt av punkta det har vore mest debatt om, har vore kvar ein skal setje grensa for at eit trussamfunn skal få statsstønad.

Minstekravet blir sett til 50 medlemmer, noko som er i tråd med kva regjeringa gjekk inn for. I dag er det inga nedre grense, og Arbeidarpartiet såg for seg at grensa skulle setjast ein stad mellom 200 og 500 medlemmer.

Avtalen kom i hamn etter intense forhandlingar mellom regjeringspartia og Frp, skriv Aftenposten.

Motyting

Som motyting for å støtte forslaget til finansieringsmodell fekk Frp gjennomslag for at regjeringa skal utarbeide tre lovforslag som vil ha innverknad på muslimske trussamfunn, ifølgje avisa.

* Forbod mot faste etter-skuletilbod med overnatting over lengre tid for å forhindre segregering, parallellsamfunn, negativ kontroll eller radikalisering.

* Det skal rapporterast om etter-skuletilbod med tilbod om overnatting i den årlege verksemdsrapporten.

* Trussamfunn som får bidrag frå statar som ikkje respekterer retten til religionsfridom, kan nektast tilskot.

Forbod mot overnatting på koranskular

Framstegspartiet er imot offentleg stønad av trussamfunn og har fremja eit eige forslag om avvikling av stønaden til trussamfunn i sin heilskap.

– Dette forslaget får likevel dessverre ikkje fleirtal, og vi har derfor forhandla fram nokre viktige gjennomslag for Frp for subsidiært å kunne støtte regjeringa, seier truspolitisk talsperson Himanshu Gulati.

– Vi er stolte over å ha fått gjennomslag for forbod mot overnattings-SFO, såkalla koranskular. I tillegg vil vi kutte offentleg stønad til trussamfunn som tar imot pengestøtte frå autoritære land som ikkje respekterer religionsfridommen, seier han.

Rapport om likestilling

Avtalen inneber òg at trus- og livssynssamfunna blir pålagde ei årleg rapportering om likestilling.

Trussamfunnslova vidarefører i stor grad dagens finansieringsordningar som tar vare på Den norske kyrkja og likebehandlar alle trus- og livssynssamfunn, noko alle partane trekkjer fram som viktig.

Det blir òg stadfesta at Den norske kyrkja framleis skal ha ei særleg stilling i det norske samfunnet.

Føreseielege rammer

Trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier trus- og livssynssamfunn no er sikra føreseielege rammer og økonomiske rammevilkår.

– Dette er godt nytt for Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn, og er eit viktig steg for å sikre eit livssynsope samfunn, seier Ropstad.

For KrF har det vore spesielt viktig å sikre seg at trussamfunn har rett til å styre seg sjølv og velje leiarane sine.

– Eg er glad for at små trussamfunn ikkje blir fråtatt stønaden slik som Arbeidarpartiet har forslått, seier Lossius Gleditsch, som representerer KrF i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Skilje stat og kyrkje

Med innføringa av den nye lova, som skal gjelde frå 2021, blir det gjort eit endeleg skilje mellom stat og kyrkje. Dette gir trus- og livssynssamfunna rett til å styre seg sjølv og velje leiarane sine. Det prinsipielle skiljet har vore ei viktig sak for Venstre.

– Eg er glad for at vi no endeleg får eit lovverk som sikrar ei endeleg, men lykkeleg skilsmisse mellom stat og kyrkje, seier Carl-Erik Grimstad (V).

