Regjeringa og Frp samde om ny lov for trus- og livssynssamfunn

innenriks

Eitt av punkta det har vore mest debatt om, er vore kvar ein skal setje grensa for at eit trussamfunn skal få statsstønad. Minstekravet blir sett til 50 medlemmer, noko som er i tråd med kva regjeringa gjekk inn for. Arbeidarpartiet såg for seg at grensa skulle setjast ein stad mellom 200 og 500 medlemmer.

Avtalen kom i hamn etter intense forhandlingar mellom regjeringspartia og Frp, skriv Aftenposten.

Som motyting for å støtte forslaget til finansieringsmodell fekk Frp gjennomslag for at regjeringa skal utarbeide tre lovforslag som vil røre muslimske trussamfunn, ifølgje avisa.

Det omfattar forbod mot faste etter-skuletilbod med overnatting over lengre tid. Trussamfunn skal òg opplyse om overnattingstilbod i den årlege verksemdsrapporten sin. Vidare kan trussamfunn miste tilskot dersom det får bidrag frå statar som ikkje respekterer religionsfridom.

Trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier trus- og livssynssamfunn no er sikra føreseielege rammer og økonomiske rammevilkår.

– Dette er godt nytt for Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn, og er eit viktig steg for å sikre eit livssynsope samfunn, seier Ropstad.

Trussamfunnslova stadfestar òg at Den norske kyrkja framleis skal ha ei særleg stilling i det norske samfunnet.

– Arbeidet som no er gjort er det siste steget for å skilje stat og kyrkje, der kyrkja no blir gitt større handlefridom. Det er prinsipielt viktig, seier Ropstad.

(©NPK)