Utval delt om inntaksmodell for vidaregåande skule i Oslo

innenriks

Det kom fram då det såkalla inntaksutvalet la fram rapporten sin onsdag.

Utvalet har i eitt år arbeidd med nye inntaksmodellar for vidaregåande skule i Oslo.

Ingen av modellane som er vurderte, får samrøystes tilslutning i utvalet, som har hatt 14 medlemmer. Men eit klart fleirtal – alle unntatt éin medlem – går inn for å greie ut ein såkalla progresjonsmodell, det vil seie ein modell som påskjønner progresjon og innsats.

Eit fleirtal i utvalet gir òg støtte til utgreiing av ein «modifisert karaktermodell» som dempar segregeringa. Men det er delte meiningar i utvalet om nøyaktig korleis modellen skal modifiserast.

Eit mindretal på fire medlemmer går i staden inn for å halde på dagens modell med karakterbasert inntak.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) meiner det i dag er altfor store forskjellar i den vidaregåande skulen i Oslo, og at dagens inntaksmodell bidrar til å auke forskjellane.

– Derfor er eg glad for at vi no har fått eit kunnskapsgrunn og ei vurdering av ulike alternative modellar for inntak til vidaregåande skule, seier han i ei pressemelding.

