Vedum etterlyser tiltak mot folketalsnedgang i nord

– Dette er første gong på ein generasjon at alle dei tre fylka i nord opplever fråflytting på same tid. No må statsministeren ta ansvar og ta nye politiske grep, seier Vedum til NTB.

I eit brev onsdag utfordrar han statsminister Erna Solberg (H) til å seia kva tiltak ho vil setja i verk for å snu utviklinga.

– Ein statsminister ikkje kan sitja stille og akseptera dagens utvikling. Regjeringa må koma med nye tiltak, og dei må koma no, meiner Vedum.

Fråflytting

Ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketalet fall med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Noregs del av folket er no nede i 9 prosent. Troms og Finnmark er frå 1. januar slått saman til eitt fylke.

Nedgangen ville ha vore endå kraftigare om det ikkje var for innvandring.

– Den største utflyttingsstraumen går frå Troms og Finnmark. Deretter kjem Nordland og Sogn og Fjordane, sa seniorforskar Astri Syse i SSB til NTB då tala vart presenterte.

74 av dei 87 nordnorske kommunane hadde nedgang i folketalet i fjor. I dei fleste kommunane der folketalet fell, kjem det av både utflytting og at det er færre fødslar enn dødsfall.

«Bevisst kuttet»

Vedum hevdar fleire av kommunane som no blir ramma av fråflytting, har vorte utsett for «bevisste politiske prioriteringer fra regjeringen».

– Dette gjeld mellom anna flytting av helikoptera til Forsvaret, nedlegginga av Andøya flystasjon og tvangssamanslåinga av Finnmark og Troms, seier Sp-leiaren.

Han meiner det er politiske val som avgjer korleis Noreg skal sjå ut i framtida.

«Regjeringen har bevisst kuttet i flere ordninger som er rettet mot vår nordligste landsdel, redusert og sentralisert offentlige tjenester og ført en avgiftspolitikk som rammer viktige tilbud for befolkningen,» skriv Vedum.

Helleland: Sit ikkje stille

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) seier den komande nordområdemeldinga blir viktig for å få til ei positiv utvikling i Nord-Noreg.

– Hovudforklaringa på folketalsnedgangen i Nord-Noreg er ikkje at fleire flyttar frå landsdelen no enn før, men lågare innvandring og færre fødslar. Dette kjem mellom anna av at innvandringa er kraftig redusert, seier ho til NTB.

Statsråden minner om at det i 2019 var 17.500 personar som flytta til Nord-Noreg frå andre delar av landet.

– Dette viser at landsdelen òg er attraktiv å søkja seg til. Så i motsetnad til Vedum er eg optimistisk på Nord-Noregs vegner og alt det denne fantastiske landsdelen har å by, seier Helleland.

– Regjeringa sit på ingen måte stille, men satsar på viktige tiltak for Nord-Noreg, som betre veg, mindre skattar og avgifter, auka kompetanse og næringsutvikling. Politikken vår fører til fleire arbeidsplassar. Det er viktig at folk har ein jobb å gå til også i Nord-Noreg.

