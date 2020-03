Venstre-nestleiar Ola Elvestuen med hard kritikk av Trine Skei Grande

innenriks

– Trine har nok først og fremst lytta til seg sjølv, for å sikre eigen posisjon, seier Venstre-nestleiaren til TV 2.

Då regjeringa skulle rokerast om på etter at Frp i slutten av januar gjekk ut av samarbeidet, vart Ola Elvestuen bytt ut med Sveinung Rotevatn i statsrådsposten i Klima- og miljødepartementet. Samtidig vart Abid Raja ny kulturminister. Dei to vart sett på som utfordrarar til leiarvervet i Venstre, og det vart spekulert i om at Grande gjorde bytet for å roe ned ropa om eit leiarbyte.

No går Ola Elvestuen hardt ut mot sin eigen partileiar.

– Eg har ikkje på noko tidspunkt merka noka større misnøye i Venstre med meg sjølv som klima- og miljøminister. Tvert imot veit eg mange i Venstre er usamde i skiftet, og som vart svært overraska over at det skjedde på denne måten, seier han.

Elvestuen har stilt seg til disposisjon for å halde fram som nestleiar i Venstre, men det kan bli kamp om verva sidan mellom anna Raja og Rotevatn òg kan kome til å stille.

Trine Skei Grande seier i ein e-post til TV 2 at ho meiner Elvestuen har gjort, og framleis gjer, ein god jobb for Venstre.

– Når det er sagt, skjønner eg at han er skuffa, men partiet har over lang tid vore tydeleg i kravet om fornying. I prosessen med ny regjeringsdanning er det nok òg fleire enn Ola som har grunn til å vere skuffa. Det vart gjort store utskiftingar der vi la til grunn både kompetanse, kjønn, alder og geografi, seier ho.

(©NPK)