Viruskrise kan spolere lønnsfesten

Tysdag neste veke går startskotet for årets hovudoppgjer med kravoverlevering i forhandlingane mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Samtidig varslar Helsedirektoratet at Noreg kan vere på veg inn i ein ny fase av virusutbrotet, med risiko for spreiing lokalt.

Koronaviruset har skapt stor økonomisk uro. Det kan no spele over i lønnsforhandlingane.

Trur på moderasjon

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, trur virusutbrotet kan få ein allereie krevjande situasjon til å kjennast endå meir påtrengjande for industrien i Noreg.

– Eg vi si at koronaviruset styrkjer oss i trua vår på at moderasjon må vere linja, seier Haugland til NTB.

Medan Finansdepartementet har spådd ein lønnsvekst på 3,6 prosent i 2020, har DNB lagt anslaget sitt noko lågare på 3,3 prosent. Bodskapen er at fjorårets lønnsvekst på 3,4 prosent blir toppen i denne omgangen, og at norsk økonomi no er på veg over i smulare farvatn.

Haugland trur ikkje koronaviruset vil trykkje lønnsveksten endå lenger ned. Men virusutbrotet kan føre til svekt reallønnsvekst sjølv om ramma blir verande den same, åtvarar ho.

Grunnen er at virusutbrotet kan svekkje krona. Det kan i sin tur bidra til auka inflasjon, slik at meir av lønnsauken blir eten opp av prisvekst.

Kan få noko å seie lokalt

Erik Bruce i Nordea seier han er uviss på kor mykje koronaviruset vil få å seie for lønnsoppgjeret sentralt. Men mykje av lønna blir forhandla lokalt, og der kan virusutbrotet få mykje å seie, meiner han.

– Viss bedriftene blir hardt ramma, vil det vere eit argument for lågare lønnsvekst, seier Bruce.

Ei undersøking som Norsk Industri har gjennomført blant medlemsbedriftene, viser at viruset allereie har ført til problem for éi av fire norske industribedrifter.

Ein bråstopp i produksjonen i Kina har ført til leveringsproblem og forseinkingar, samtidig som ei rekkje kundemøte, messer og andre arrangement er avlyste, blir det påpeika i undersøkinga.

Samtidig kan reiselivsnæringa bli hardt ramma av virusutbrotet.

«Altfor tidleg»

Leiaren i fellesforbundet Jørn Eggum meiner for sin del at det er «altfor tidleg» å seie noko om korleis koronaviruset vil slå ut.

Den største risikoen er at forhandlingsdelegasjonen blir liggjande sjuk heime, seier han spøkefullt.

– Dette er ikkje noko vi går rundt og tenkjer på når det gjeld ramma for industrien. Men alt er usikkert, seier Eggum til NTB.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad påpeikar at det er dei økonomiske realitetane i bedriftene som ligg til grunn når det skal forhandlast lønn. Han åtvarar mot spekulasjonar om kva virusutbrotet kan føre til.

– Eg trur dette skal gå heilt greitt. Vi held oss til ein totalitet og ein realitet, seier Bjørnstad til NTB.

