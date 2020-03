Bergen avlyser utanlandsferiar for utviklingshemja

innenriks

Kvart år arrangerer kommunen feriereiser i inn- og utland, men på grunn av smittefare knytt til det nye koronaviruset har Byrådsavdelinga for eldre, helse og frivilligheit, og dessutan medisinsk fagsjef i Bergen kommune, vurdert at risikoen i år er for høg.

– Vi kjenner i dag områda med vedvarande smittespreiing, men dette kan endre seg over tid. Vi ønskjer ikkje å bidra til at personar blir utsette for unødig smitterisiko ved utanlandsreiser, der mange personar er samla og ein kan risikere kontakt med smitta personar, seier byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa.

Eit utbrot av sjukdom som følgje av koronasmitte vil òg auke risikoen for manglande helsepersonell i Bergen kommune, opplyser dei på heimesidene sine.

Kommunen planlegg no feriereiser i Noreg i staden.

