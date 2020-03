Britisk feministforskar blir tildelt Holbergprisen

innenriks

Holbergprisen på 6 millionar kroner blir delt ut under ein seremoni ved Universitetet i Bergen 4. juni på vegner av regjeringa.

Juryen kallar Pollock vår tids fremste feministiske kunsthistorikar. Blant dei mest kjende bøkene hennar er «Old Mistresses: Women, Art and Ideology», som ho gav ut saman med Roszika Parker i 1981.

Boka blir rekna som ein klassikar innan feministisk kunsthistorie, ifølgje juryen.

– Hennar nyskapande tilnærming til kunsthistorie og kulturstudiar har endra både forskingspraksis og kuratering ved museum og galleri, heiter det.

Pollock, som i dag er professor i kunsthistorie ved University of Leeds i Storbritannia, kallast ei leiestjerne for generasjonar av kunst- og kulturhistorikarar. Ho har publisert over 25 bøker og minst 200 artiklar og essays i karrieren.

– I forskinga mi analyserer eg korleis klasse, rase, kjønn og seksualitet påverkar kulturuttrykk i media, film, kunst, litteratur og akademisk tenking på ein skadeleg måte, og eg yter motstand mot dette, seier Pollock.

Den danske teologen Fredrik Poulsen har vunne Nils Klim-prisen på 500.000 kroner. Han får prisen for bidraget sitt til forsking på Det gamle testamentet.

