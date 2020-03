Færre får influensa

innenriks

Det kjem fram av vekerapporten for veke 9 frå Folkehelseinstituttet.

1,5 prosent av dei som oppsøkte lege førre veke, vart diagnostiserte med influensaliknande sjukdom. Førre veke var 142 nordmenn innlagde på sjukehus med influensa, samanlikna med 179 innlagde veka før.

Til samanlikning er ingen av dei 56 personane som er koronasmitta i Noreg, vorte lagde inn på sjukehus.

– Influensautbrot i år har til no ikkje vore spesielt kraftig. Eldre, vaksne og dei minste barna er i mindre grad ramma samanlikna med tidlegare sesongar, opplyser FHI.

FHI ventar at det framleis vil sirkulere mykje influensa i fleire veker framover og påpeikar at det framleis kan ha verknad av å vaksinere seg. Dei opplyser òg at dei komande vekene vil vise om utbrotstoppen har vorte nådd.

