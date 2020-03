Færre får stønad som einsleg forsørgjar

innenriks

Det svarer til ein nedgang på 853 mottakarar, viser ferske tal frå Nav.

Samanlikna med 2010 har det vorte 55 prosent færre mottakarar, og dette heng saman med fleire innstrammingar i regelverket, i tillegg til at det òg vert født færre barn.

Den største nedgangen har vore blant dei yngste mottakarane. Per desember 2019 var det 4.646 personar under 30 år som fekk stønad som einsleg forsørgjar. Dette er ein nedgang på 11,6 prosent samanlikna med desember 2018. For aldersgruppene 30–39 år og 40 år og eldre har det vore ein nedgang på høvesvis 2,6 og 2,3 prosent.

Av alle som fekk stønad i samband med at dei var einsleg forsørgjar, var det 52,2 prosent som berre fekk overgangsstønad, 26 prosent fekk berre stønad til barnetilsyn, medan resten – 21,5 prosent – fekk begge ytingane.

