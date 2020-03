Fleire over 50 får barnetrygd

innenriks

I slutten av desember 2019 fekk drygt 660.000 personar barnetrygd i Noreg. Frå desember 2018 til desember 2019 har talet gått ned med 12.317 mottakarar, ifølgje ferske tal frå Nav.

Det meste av nedgangen kjem ifølgje Nav av ein auke i den polske barnetrygda, som gjer at Noreg ikkje lenger må betale mellomlegget mellom norsk og polsk barnetrygd til polske mottakarar. Nedgangen er òg ein verknad av at det blir født færre barn enn før.

Utviklinga viser òg at fleire godt vaksne får barnetrygd. Frå desember 2018 til desember 2019 gjekk talet på mottakarar under 30 år ned med 7,4 prosent, medan talet på mottakarar i aldersgruppa 30–49 år gjekk ned med 1,8 prosent. For mottakarar over 50 år har det vore ein auke på 3,3 prosent.

Frå 2010 til 2016 steig talet på mottakarar av barnetrygd kvart år, før det flata ut i 2017, og gjekk ned i 2018. I denne perioden har talet på mottakarar samla sett auka med omtrent 10.000 personar, som svarer til 1,5 prosent.

Per desember 2019 vart det betalt ut barnetrygd for 1.107.435 barn – noko som er ein nedgang på over 20.000 barn samanlikna med året før.

I Finnmark har talet på barn det blir utbetalt barnetrygd for, gått ned med 13,6 prosent frå desember 2010 til desember 2019, medan Oslo og Akershus har hatt ein auke på høvesvis 9,2 og 8,3 prosent i same tidsperiode.

Frå desember 2018 til desember 2019 har alle fylke hatt ein nedgang både i talet på mottakarar og talet på barn.

(©NPK)