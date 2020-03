Nasjonalforeningen for folkehelsen åtvarar mot korona-svindlarar

innenriks

Torsdag formiddag vart ei 91 år gammal dame i Oslo ringd opp av nokon som utgav seg for å vere frå Nasjonalforeningen for folkehelsen, opplyser foreininga til NTB. Vedkomande sa at dei avlasta kommunane og ville kome på heimebesøk for å teste for koronasmitte.

– Dette er ille. Vi er sjølvsagt lite nøgde med at namnet vårt er brukt bokstaveleg tala som døropnar for forsøk på ugjerning, men det verkeleg alvorlege her er at nokon bruker frykta for koronaviruset til å svindle folk, seier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Tidlegare denne veka åtvara mellom anna Oslo kommune mot moglege korona-svindlarar.

Kommunen opplyste måndag på Facebook-sida si at dei har vorte gjorde merksame på at personar som gir seg ut for å vere helsepersonell frå kommunen, har bede om å få kome inn hos privatpersonar for å teste for koronasmitte

Også i Verdal kommune i Trøndelag har liknande situasjonar hendt. Personar som gir seg ut for å vere helsepersonell frå heimetenesta, har gått frå dør til dør og bede om å få teste innbyggjarar for koronaviruset.

