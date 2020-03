Nordmenn slepp inntil vidare moms på utanlandsk netthandel

innenriks

Stortinget har vedtatt at 350-kronersgrensa på netthandel skal fjernast frå 1. april i år. Det tyder at ein må betale moms for alle varer kjøpte frå utlandet.

Utanlandske nettbutikkar skal registrerast hos Skatteetaten. Det vil gi dei moglegheit til å krevje 25 prosent moms på varer opp til 3.000 kroner på vegner av staten. Norske kundar vil dermed sleppe å betale 149 kroner i fortollingsgebyr.

No stadfestar Skatteetaten overfor Nettavisen at 350-kronersgrensa inntil vidare vil stå ved lag, også etter 1. april, viss butikken ikkje er registrert i det såkalla VOEC-registeret til Skatteetaten som gjer at vara kan fortollast av nettbutikken du handlar frå.

– For å unngå problem med opphoping av pakkar på grensa vil varer med ein verdi under 350 kroner ikkje bli stoppa og sjekka for meirverdiavgift i denne overgangsperioden, skriv Anders Hedeman, kommunikasjonsrådgivar i Skattedirektoratet, i ein e-post til Nettavisen.

Ordninga skal vere mellombels, men det er førebels ikkje fastsett nokon sluttdato.

(©NPK)