Oslo Børs fall 2,3 prosent

Børsane i USA hadde kraftig oppgang onsdag, men opna med fall torsdag ettermiddag norsk tid. Mellom anna hadde den industritunga Dow Jones-indeksen falle 2,7 prosent etter handelen til ein dryg halvtime.

I Oslo stod det verst til med shipping-sektoren, som fall 5,3 prosent. Sektorane sjømat og energi fall høvesvis 2,4 og 1,7 prosent.

Nedgang for Nel

Som tidlegare i veka var Nel mykje omsett på Oslo Børs. Hydrogenselskapet la torsdag fram resultatet for fjerde kvartal 2019. Det viste eit underskot før skatt på 95 millionar kroner, mot eit underskot på 56 millionar kroner i same periode året før. Aksjekursen hadde rett før stengjetid torsdag falle 5,3 prosent, men kan vise til ein oppgang på 11,4 prosent den siste veka sett under eitt.

Norwegian var blant dei store taparane, med eit fall på 13 prosent. Flyselskapet la torsdag fram trafikktal for februar og kunne melde om ein nedgang på 22 prosent samanlikna med same månad i fjor. Norwegian melder òg om redusert etterspurnad på enkelte ruter på grunn av koronaviruset og fleire kanselleringar mellom Europa og USA. Den siste månaden har aksjen til flyselskapet vorte meir enn halvert i verdi, og den vart torsdag omsett for 15,85 kroner.

Fall for dei ni største

Mest omsett på Oslo Børs torsdag var DNB, som fall 4,2 prosent. Også Equinor (-1,5), Mowi (-2,1), Telenor (-0,9), Norsk Hydro (-3,2), Yara International (-1,4) og Aker BP (-4,1) bidrog til fallet. Vi må heilt ned til Orkla, den tiande mest omsette aksjen, for å finne oppgang, og aksjen styrkt seg 0,5 prosent.

Ute i Europa var det nedgang på dei tonegivande børsane. I Paris fall CAC 40-indeksen 2,1 prosent. Londons FTSE 100-indeks gjekk ned 2 prosent, medan DAX 30-indeksen i Frankfurt fall 1,8 prosent.

Prisen på nordsjøolje var ved 16.30-tida torsdag 50,78 dollar per fat, ein nedgang på 1,5 prosent frå nivået han låg på natt til torsdag.

