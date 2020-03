Sju av ti ønsker at oljeproduksjonen skal halde fram

innenriks

69 prosent svarer at det er viktig å halde oppe olje- og gassindustrien, 17 prosent svarer at det ikkje er viktig, medan 14 prosent svarer at dei ikkje veit, viser undersøkinga som er gjennomført av Kantar på oppdrag frå Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass synest det er oppmuntrande at så mange sluttar opp om oljenæringa.

– Det viser at ein ser kva tyding næringa har hatt og har for landet vårt og kor vesentleg industrien er framover òg for å skape nye næringar, seier administrerande direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Torsdag går Norsk olje og gass' årskonferanse av stabelen på Colosseum kino i Oslo.

(©NPK)