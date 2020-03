Stortingets presidentskap har avlyst alle komitéreiser utanlands

innenriks

Administrasjonen på Stortinget stadfestar overfor NTB at Stortingets presidentskap har avlyst komitéreiser utanlands i inneverande og neste månad.

Stortingspresident Tone W. Trøen grunngir overfor NTB forbodet med rådet frå helsestyresmaktene, og at Stortinget er ein samfunnskritisk institusjon.

– Vi ønskjer å gi stortingsrepresentantane ei klar melding slik at dei ikkje skal vere i tvil om dette, seier ho.

Dei prøver å halde reiseverksemda utanlands på eit lågt nivå, ifølgje Stortinget.

Det var Dagbladet som først melde om saka.

Ikkje Hellas-tur

Blant komiteane som er ramma, er Stortingets kommunalkomité, som mellom anna skulle til Hellas for å observere flyktningkrisa som speler ut seg der. No blir det ikkje noko av turen. Komiteen vart orientert om dei nye retningslinjene tidlegare torsdag.

SVs Karin Andersen, som leier kommunalkomiteen, er misnøgd med avgjerda, som ho meiner er overdriven og ikkje ein del av ein gjennomtenkt strategi.

– Ein overdriven reaksjon som stoppar reisa kommunalkomiteen har til Hellas no, ei viktigare og meir aktuell reise kan ein ikkje tenkje seg, skriv Andersen på Twitter.

Ho seier til Dagbladet at det ikkje er lagt avgrensingar for at stortingsrepresentantane kan ta del på internasjonale møte, og heller ikkje på utanlandske besøk på Stortinget.

Fleire tiltak

Stortinget set òg i verk andre tiltak i samband med utbrotet av koronasmitte.

Dei opne laurdagsomvisingane blir òg avlyste inntil vidare, frå og med komande laurdag, heiter det i ei pressemelding torsdag.

– Vi følgjer utviklinga tett og har sett ned ei tverrgåande arbeidsgruppe som skal koordinere tiltak og vurdere beredskapsendringar fortløpande, seier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Likevel held Stortinget oppe møteverksemda si. Stortingsmøte, komitémøte og høyringar går som normalt.

Det blir likevel halde daglege møte i ei arbeidsgruppe, der situasjonen og tiltak blir vurderte.