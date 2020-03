Telenor kuttar 170 tilsette i Noreg

innenriks

– I dag har kollegaene våre fått melding om at vi nedbemannar i organisasjonen. No er prioriteten vår å ta vare på alle på ein best mogleg måte og sjå til at dei tilsette får god oppfølging i tida framover, seier administrerande direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Noreg i ei pressemelding torsdag formiddag.

Pressemeldinga frå Telenor kom etter at Dagens Næringsliv omtala saka.

Telenor har i dag 3.400 tilsette fordelte på 23 kontor i heile Noreg. Ein stor del av dei som står i fare for å miste jobben, jobbar ved Telenors hovudkontor på Fornebu i Bærum.

Tilbyr sluttpakkar

Telenor Noreg opplyser at medarbeidarar som ikkje blir innplasserte i ny organisasjon, vil få tilbod om sluttavtalar og dessutan omstillingsbistand.

Dei skriv vidare at organisasjonsendringane dei no skal gjennomføre, primært inneber å gjere Telenors prosessar meir kundeorienterte, forenkle måten selskapet jobbar på, styrkje samarbeid på tvers av einingar og redusere kostnader.

– For å kome kundeforventningane i møte må vi endre måten vi jobbar på allereie no. Vi gjennomfører derfor ei organisasjonsendring som involverer alle divisjonar i Telenor Noreg, seier Furberg.

Kuttar 3.000 på verdsbasis

Tysdag denne veka kom skreiv E24 at Telenor skal kutte ytterlegare 3.000 tilsette på verdsbasis for å spare ein milliard kroner, men dei ville ikkje då gå ut med kor mange tilsette som kunne miste jobben i Noreg.

Frå 2015 til 2019 har selskapet redusert talet på årsverk frå 38.000 til 20.000.