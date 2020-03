Cold Response-øvinga held fram, men blir endra etter virussmitte

innenriks

– Det er eit så betydeleg tal at vi må gjere om delar av øvinga for likevel å få den måloppnåinga vi ser for oss for styrkane som er att, seier pressetalsmannen for øvinga, oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovudkvarter, til NTB fredag formiddag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) seier det er betre at soldatane oppheld seg ute i skog og mark, enn at øvinga blir avlyst.

– Smitterisikoen blir verre om vi drar inn 15.000 soldatar og samlar dei på forsamlingshus og flyplassar for å flyge dei ut herfrå. Det er betre smittevern at dei får drive den øvinga dei har planlagt å gjere, seier han til NRK.

Leir stengd

Onsdag vart det påvist koronasmitte hos ein person ved kavalerieskadronen i Skjold leir. Leiren vart stengd torsdag kveld, og rundt 1.300 personar blir haldne i karantene i leiren.

Desse skulle etter planane inngå i dei over 15.000 deltakarane i øvinga. Sjølve feltøvinga, der soldatane rykkjer ut, startar 12. mars, medan heile øvinga starta 2. mars og varer fram til 18. mars.

Torsdag bad òg ordførar Toralf Heimdal (Sp) i Bardu kommune om at øvinga blir avlyst.

– Vi har registrert utspelet frå ordføraren. Vi er både i nær dialog og nært samarbeid med helsestyresmaktene gjennom fagmiljøet vårt i Forsvaret og set kontinuerleg tiltak i verk ut frå dei utfordringane vi har knytt til viruset. Per no planlegg vi framleis å gjennomføre øvinga, men vi må gjere om delar av henne grunna situasjonen på Skjold, seier Moen.

USA ute

USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Noreg deltar med styrkar under øvinga.

I januar skreiv Fremover at USA trekkjer over 3.000 soldatar frå Cold Response. Forklaringa er den tryggingspolitiske situasjonen. Inntil då var det meldt opp mot 19.000 soldatar til vinterøvinga.

– Amerikanarane er meir påverka enn andre av den tryggingspolitiske situasjonen som har oppstått. Det gjer at vi no opererer med 15.500 soldatar som skal delta under årets Cold Response, sa Moen til avisa.

(©NPK)