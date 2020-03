innenriks

Dovrebanen er stengd mellom Ringebu og Lillehammer etter at tømmertoget spora av ved Hove klokka 3 natt til fredag. Bane Nor anslår at eitt spor blir opna att natt til måndag. Før det vil strekninga mellombels opnast for godstrafikk natt til søndag.

– To sporvekslar og 6–7 kontaktleidningar ser ut til å vere øydelagde, sa pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor til NTB fredag morgon.

Svenske Hector Rail er operatør for tømmertoget som spora av. Ingen av vognene velta, ifølgje Bane Nor.

