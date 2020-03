Dovrebanen stengd etter avsporing

innenriks

Bane Nor melder om omfattande skadar etter at eit tømmertog spora av ved Hove på Dovrebanen klokka 3. Jernbana er stengd mellom Ringebu og Lillehammer, og det vil ta lang tid å få linja reparert.

– Nattoget frå Trondheim stoppa på Ringebu, og dei 173 passasjerane blir køyrde vidare med buss. Vi har bussar klare til å hente alle passasjerane, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB fredag morgon.

Alle togavgangar som skulle passert strekninga Ringebu – Lillehammer blir innstilte fram til jernbana kan opnast igjen.

– Vi ventar på meir dagslys slik at vi får rydda området skikkeleg for snø og får full oversikt, men vi ser allereie no at skadane er omfattande. To sporvekslar og 6–7 kontaktleidningar ser ut til å vere øydelagde. Desse må takast ned og reparerast, og bana vil alle fall vere stengd til over midnatt natt til laurdag, sannsynlegvis lenger, seier pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor.

Svenske Hector Rail er operatør for tømmertoget som spora av. Inga av vognene har velta, ifølgje Bane Nor.

(©NPK)