Elevar ved fem skular er smitta av koronaviruset

Ein ungdomsskuleelev i Bærum har fått påvist koronasmitte, opplyser kommunen fredag. Elevar på trinnet til vedkommande er bedt om å halde seg heime.

Førebels er det ikkje aktuelt å stenge kommunale skular.

Torsdag vart det kjent at ein elev ved den private barneskulen Oslo International School på Bekkestua er smitta. Skulen held stengd fredag.

Det blir antatt at begge elevane er smitta av ein familiemedlem, opplyser kommunen.

Ein smitta i Vestfold og Telemark

I Vestfold og Telemark er ein elev ved ein vidaregåande skule i fylket smitta. Fylkeskommunen vil ikkje seie kvar eleven kjem frå, eller kva skule vedkommande går på, ifølgje Tønsbergs Blad.

– Vi følgjer retningslinjene vi får frå Folkehelseinstituttet og held oss til dei. Hovudprioriteten er å unngå risiko for spreiing. Eleven er saman med familien sett i karantene, seier kommunikasjonsleiar Harald Haave.

Det er uklart om andre elevar på trinnet er bedt om å halde seg heime.

To smitta i Stavanger

I Stavanger er ein barneskuleelev og ein elev ved ein vidaregåande skule smitta. Elevar på same trinn som dei smitta er bedne om å halde seg heime og unngå kontakt med andre.

På spørsmål frå NTB om det har vore vurdert å halde dei to Stavanger-skulane stengde fredag, opplyser kommunen at helsesjefen har kontinuerleg dialog med nasjonale styresmakter og følgjer rettleiingar derifrå. Dei viser vidare til ein pressekonferanse fredag morgon for meir informasjon.

Helsesjef Marit Anda i Stavanger skriv på nettsida til kommunen at det førebels ikkje er aktuelt å stenge skular i kommunen.

– Vi utfører smittesporing ved den aktuelle skulen, slik vi gjer alle stader der smitte dukkar opp. I eit klasserom er mindre enn to meters avstand i meir enn 15 minutt å rekne som nærkontakt, skriv ho.

