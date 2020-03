Få spor av begeistring i Venstre for ny foreslått leiartrio

innenriks

Valkomiteen i Venstre innstilte torsdag på at Grande held fram som partileiar, medan Abid Raja og Sveinung Rotevatn går inn som nestleiarar.

Då leiaren i valkomiteen Per A. Thorbjørnsen la fram innstillinga til ny leiartrio torsdag, uttalte han at han meinte dei tre kunne skape ei begeistringsbølgje i partiet framover.

Ein ringerunde NTB har gjort blant fylkesleiarane i partiet viser at stemninga førebels er meir avventande enn begeistra.

– Eg synest kanskje orda begeistring er litt feil etter ein så krevjande prosess, men det kan jo komme etter kvart, seier fylkesleiar Åsta Årøe i Vestland Venstre til NTB.

– Begeistring? Eg må nok la det søkke inn litt, seier fylkesleiar Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre.

Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre drar på det etter spørsmål om han no føler seg begeistra.

– Men eg er veldig begeistra for endringane som skjedde i regjering i januar, og for dei nye departementa vi fekk, med nye, flotte folk inn i regjeringsapparatet, seier han.

Usikker på val av Grande

Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal seier fylkesstyret må i tenkjeboksen etter at Trine Skei Grande vart innstilt som partileiar. Fylkeslaget hadde spelt inn at dei meinte partiet burde får ein ny leiar, og at det burde vere Abid Raja.

– Vi må spørje oss om vi no gjer tilstrekkeleg grep for å få den fornyinga Venstre treng, seier Helseth.

Leiar Ane Breivik i Bergen Venstre er svært kritisk til prosessen rundt leiarvalet.

– Eg synest prosessen har vore uryddig og uoversiktleg. Store delar av partiet har sagt at vi treng eit leiarskifte. Det har vorte lagt lokk på diskusjonen om kva slags leiarskifte vi treng, seier Breivik til NRK.

Ho seier ho håper nokon trer fram og vågar å utfordre Grande.

Beklagar Breivik-exit

Årøen meiner dei tre som er innstilt som ny leiing, står føre ei stor oppgåve med å skape ro i partiet igjen.

– Viss dei tre klarer å samarbeide godt og bygge Venstre som lag, så kan det bli veldig bra. Eg trur i alle fall viljen er til stades, men det er vanskeleg å spå om framtida, seier ho.

Årøen beklagar samtidig at Terje Breivik er vraka frå partileiinga. Breivik har så langt ikkje uttalt seg til media, men på Facebook-sida si fredag gratulerte han dei som er innstilte til verv.

«Sjølv skal eg bidra tungt til at sentrumspartiet Venstre visar att gjennom innsats som stortingsrepresentant og parlamentarisk leiar for stortingsgruppa», skriv han.

Elvestuen vurderer kampvotering

Langt mindre forsonande er den andre vraka nestleiaren, Ola Elvestuen. Han varslar fredag til VG at han vurderer open kamp mot Trine Skei Grande under landsmøtet i april. Tidlegare i veka gjekk han til eit bittert angrep på Grande i TV 2, der han hevda at partileiaren hadde ofra han som klima- og miljøminister for å redde eigen posisjon som partileiar.

Leiaren i valkomiteen Per A. Thorbjørnsen stadfesta torsdag at dei to antatt farlegaste konkurrentane til Grande til leiarvervet, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, begge peika på henne som leiar etter at dei to fekk statsrådspostar i januar.

Ingen av fylkesleiarane NTB har snakka med ønske å kommentere spekulasjonane om at det fanst ein avtale mellom dei tre, og kva det eventuelt vil ha å seie for legitimiteten til innstillinga.

Grande har sjølv avvist at det fanst ein slik avtale.

