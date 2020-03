Helsedirektoratet vurderer å innføre karantene for alle turistar frå Nord-Italia

innenriks

Det seier lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet på ein pressekonferanse fredag.

– Det er heimekarantene som kan vere aktuelt for alle dei som har vore i område utsett for smitte, seier Lie til NTB. Avgjerda vil bli tatt i dag.

Førebels er gjeldande tilråding frå Folkehelseinstituttet at tilsette i helsetenester som har vore i område med vedvarande spreiing dei siste 14 dagane, blir gitt arbeidsrestriksjonar.

Nær 100 smitta

Mellom 90 og 100 personar er no stadfesta smitta. Det er dei siste dagane stadfesta smittetilfelle ved ei rekkje skular rundt om i landet. Dette gjeld til saman åtte skular og ein barnehage.

Direktoratet vil førebels ikkje gi generelle råd om korleis skular og barnehagar skal halde seg til smittetilfelle.

– Tiltaka skal vere vegast opp mot til situasjonen. Vi gir ikkje generelle råd, men dette vurderer vi kontinuerleg, seier han.

– Har de inntrykk av at kommunane har kontroll?

– Det er strevsamt, og dei stiller spørsmål, men kompetansen er aukande. Så finst det kanskje nokon som kunne stått for meir, men det er førebels stor meistringsevne i kommunane, seier Lie til NTB.

Mørketal

Det kan vere 10 til 100 gonger fleire smitta med koronavirus enn det som er kjent, sa smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune til NTB torsdag.

Dette er vurderingane til Folkehelseinstituttet, seier Lie.

– Vi veit at sjukdommen smittar mange som ikkje har vorte testa. Sånn vil det nesten vere til kvar tid. Det er viktig å ha eit bilete av dette for å finne ut kven som kan vere smitta. Dei som ikkje har sjukdomsteikn, kan vi sannsynlegvis ikkje teste og finne påliteleg svar hos, seier han.

Fagdirektøren oppmodar folk til å følgje rådet frå helsestyresmaktene om heimekarantene og presiserer at det òg tyder at ein ikkje bør gå på butikken om ein er sett i slik karantene.

Kommunen kan avlyse arrangement

Oslo kommune vedtok torsdag at årets verdscuprenn i Holmenkollen, både i hopp, langrenn og kombinert, skal gå utan tilskodarar for å motverke ytterlegare spreiing av koronaviruset.

Truleg vil den same problemstillinga dukke opp ved andre arrangement i tida som kjem. Lie understrekar at arrangørar er plikta å ta kontakt med kommunelegen for ei vurdering om arrangementa kan gjennomførast.

Kommunen har òg makt til å avlyse arrangement, ifølgje fagdirektøren, som synest alle smitteverntiltak som blir gjorde på eige initiativ, er godt nytt.

