ID-korta kjem til hausten

innenriks

Lanseringsdato og annan informasjon om dei nye ID-dokumenta skal kome i sommar. Nye pass og nasjonalt ID-kort skulle opphavleg vere klare i desember 2016, men har vorte utsette fleire gonger.

– Det har vore forseinkingar i arbeidet med pass- og ID prosjektet, men planen er framleis å lansere nye pass og ID-kort i år. Det er eit høgt prioritert tiltak for politiet, seier assisterande politidirektør Håkon Skulstad i ei pressemelding.

Styrkjer ID-kontrollen

Dei nye dokumenta skal vere vanskelegare å forfalske enn dagens pass. I tillegg har politiet styrkt ID-kontrollen som blir gjord før dei skriv ut legitimasjon.

Ein treng ikkje søkje om nytt pass sjølv om det blir innført ein ny modell. I statsbudsjettet er det lagt opp til ein felles pris for både pass og ID-kort: 570 kroner for vaksne, 342 kroner for barn.

Det skal vere frivillig å ha nasjonalt ID-kort.

Dyrare

Noreg er i dag eitt av tre land innanfor EØS som ikkje har innført eit nasjonalt ID-kort, saman med Island og Danmark.

I august 2019 melde politiet at antatt prosjektkostnad hadde auka med 70 millionar kroner til 740 millionar kroner, inklusive ombygging av passkontor.

(©NPK)